Les mises à jour de builds sont moins fréquentes ces derniers temps chez Microsoft, avec un passage vers un mode bihebdomadaire pour la publication des mises à jour. Cette semaine, c'est le passage définitif et officiel à la version 21H1 de Windows 10 du côté Insider, puisque l'équipe faisait cohabiter encore de l'Insider pour 21H1 et 20H2, dans le but de travailler sur certains bugs précis de la version en cours. À partir de maintenant, il s'agira donc de fonctionnalités et de résolutions de problèmes qui interviendront uniquement dans la version 21H1, sauf dans des cas particuliers.

Le menu de la semaine est plutôt léger et constitué de peaufinages et de rustines sur quelques bugs et les dernières nouveautés qui ont été ajoutées. Ainsi, le nouveau gestionnaire des disques est déployé à l'ensemble des Insiders, celui-ci semblant être suffisamment au point pour tenter des tests à plus vaste échelle. Côté corrections, deux Call of Duty peuvent de nouveau fonctionner (pensez à mettre à jour les jeux aussi), la Xbox Game Bar ne se lance plus selon ses désirs et des problèmes de correction des ressources au sein d'applications embarquées dans l'OS sont corrigés.

Cependant, la liste des bugs reste bien longue, puisque 18 problèmes ont été détectés et non corrigés encore, ce qui représente pas mal de travail. Dans les plus gênants, il est possible que certains jeux plantent au démarrage, que des applications win32 perdent leur connexion internet ou l'application Microsoft News qui pompe un peu trop de CPU. Il faudra donc attendre la prochaine itération afin de voir potentiellement un correctif à tout cela.