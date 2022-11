GALAX a fait une carte pour faire tomber des records. Nous avions déjà vu la RTX 4090 HOF en action, avec de l'azote liquide et plein d'électrons avec les 2 connecteurs PCIe 16 pins qui ne semblent pas avoir fondu pour l'occasion, et pourtant, il y avait de bonnes raisons de penser que ça arriverait avec 1000W fournis ! Une autre troupe de clockeurs, menée par Rauf, utilisant un BIOS qui débride complètement la carte, et avec de l'azote liquide, a fait tomber pas moins de 20 records du monde. Ça ne sert évidemment à rien, mais ça montre la patate de ce GPU. Voici la liste des scores, avec des benchmarks passés dans l'oubli collectif, comme Catzilla ou 3D Mark 11.

3DMark Port Royal / 31622

3DMark Time Spy / 41926

3DMark Time Spy Graphics Score / 44293

3DMark Time Spy Extreme Graphics Score / 23229

3DMark 11 Extreme / X59575

3DMark 11 Performance / 94414 (LOD)

3DMark Fire Strike / 74725

3DMark Fire Strike Extreme / 50941

3DMark Fire Strike Ultra / 30612

GPUPI_32B / 49.049

GPUPI_1B / 0.917

Superposition 1080P Extreme / 29044

Superposition 8K / 17896

Catzilla 1080 / 136920

Catzilla 1440P / 80417

Catzilla 4K / 35156

Catzilla 576P / 19352

Catzilla 720 / 178780

Unigine Basic / 16802.93

Unigine Extreme / 16175.56





Cela parlera surtout à ceux parmi vous qui utilisez ce genre de benchmarks, pour les autres, vous pouvez toujours recouper les nombres avec nos benchs réalisés dans le cadre des tests GPU. Voici la page sur le dossier RTX 4090, où Time Spy et Port Royal y sont présents. Pour le coup, GALAX se retrouve seul au monde sur ce créneau, EVGA ne fera plus de Kingpin, ASUS et MSi n'ont plus fait de Matrix / Lightning depuis des lustres, et GIGABYTE a une AORUS MASTER, mais peut-être légère pour ce genre d'activité, en tout cas la firme ne communique pas trop dessus.