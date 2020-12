Du fait de l'enchaînement des lancements de cartes graphiques (toujours pas disponibles en boutique), nous n'avons pas été en mesure de délivrer à temps toutes les informations souhaitées. Ainsi, nous avions du faire l'impasse sur la description de l'architecture RDNA 2 lors du dossier consacré aux Radeon RX 6800 & 6800 XT. C'est désormais chose faite, avec notre analyse préliminaire en découlant, tout comme divers ajouts et corrections.

Si on s'intéresse à présent à la RTX 3060 Ti, nous avions inclus au sein du dossier une carte custom, en l'occurrence la Gigabyte Gaming OC Pro. Cette dernière disposant de 2 bios, nous avions omis de la tester avec le second qui entraîne une modification de la vitesse de rotation des ventilateurs. C'est du reste l'unique différence, puisque la carte conserve les mêmes fréquences et donc performances/consommation. La baisse des nuisances sonores est sensible, au prix d'une température un peu plus élevée (rien de dramatique), mais la Founders Edition reste toutefois plus discrète. Vous trouverez les valeurs de température et nuisances sonores au sein des graphiques dédiés (en charge puisque naturellement rien ne change au repos, la ventilation étant coupé dans les 2 cas).