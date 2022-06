Des cartes graphiques particulières, curieuses dirons-nous, nous en avons déjà eu beaucoup depuis des décennies. On se souvient des XGi Volari, des cartes double PCB NVIDIA, sans parler des cartes à thème. Ce que Galax s'apprête à faire est, euh, comment dire ... disons que les anciens trouveraient à redire sur ce produit. La carte, une RTX 3060, est destinée au seul marché chinois, et cela nous rassure quand même un peu, imaginez un gamin qui tomberait dessus !

Si vous ne connaissez pas Chinese Cabbage Dog ou encore PonkichiM, vous êtes peut-être encore en capacité d'être sauvés. Ce créateur a dessiné des animaux sous forme de légumes, et la carte Galax reprend les traits d'un chien en forme de chou-fleur, le fond est presque atteint ! Le recto est orange avec des zoulies fleurettes rouges, la backplate est entièrement verte avec ce toutou, pour lequel vous pourriez en faire un ragoût à base de chou. Ce n'est ni plus ni moins qu'un plagiat de ce vieux Pierre Richard avec Ragoutoutou, la preuve !

Hormis la blague stylistique, on a une RTX 3060 dont les fréquences ont été poussées, arborant un GA106-302 donc LHR dont on sait que ça n'a plus de valeur, et encore moins depuis que l'Ethereum est tombé sous les 1000 $ (c'était il y a 3j), 12 Gio de GDDR6, et surtout 315 mm de longueur pour un si petit GPU, ça ne rentrera pas partout disait le philosophe italien Rocco Siffredi !