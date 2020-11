Si les amateurs de hard sont, aujourd’hui, plutôt en attente des tests de Zen 3 — ils arrivent, pas de panique —, certains continuent de surfer sur la vague verte, les rumeurs allant bon train à ce sujet. Parmi elles, la RTX 3060 Ti occupent une bonne place : une carte sous les 400 $ — segment habituellement très prisé par les joueurs — cela a en soi de quoi faire parler. Cependant, côté NVIDIA, rien ne filtre, et les communications sont restées au point mort concernant cette carte.

Pourtant, un magasin d’Arabie Saoudite du nom de Silicon Valley Computers — rien que ça — semble en avoir en stock, et la langue assez pendue pour l’afficher de partout, à savoir Twitter et Facebook, ainsi qu’une fiche produit en ligne l’affichant à 3 699 Riyals Saoudiens, soit environ 850 €. Bref, pas de quoi ressembler au tarif attendu pour une carte probablement munie de 4864 cœurs CUDA et de 8 Go de GDDR6.

Ça, c’est une jolie boite !

Trop beau pour être vrai ? En voici plus, le revendeur avait publié une vidéo Facebook vous permettant de baver à en tremper la moquette — faute de benchs fiables utilisant ces cartes. Seul problème : rien de tout cela ne subsiste chez Mark Zuckberg à l’heure actuelle, les posts ayant été supprimés ! De quoi rajouter du crédit à la thèse d’une fuite non autorisée par NVIDIA ?

Rien chez Mark, mais... trop tard, la magie du web est passée par là. Et vive la techno !

En tout cas, une disponibilité en magasin de la belle ne pourrait indiquer qu’une seule chose : les verts remplissent sûrement leurs stocks, les surcoûts liés à l’offre trop faible de RTX 3080 et RTX 3090 ayant dû laisser une trace un peu trop visible. Reste à savoir la date de l’officialisation — le 2 décembre, paraît-il —, mais pour cela, il faudra faire preuve de patience ! (Source : VideoCardz)