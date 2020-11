Chaque début de mois, tel un bon film de tranche que les anciens ne rataient pas sur Canal+ le premier samedi du mois, faute de démocratisation du net, nous faisons un point sur les cours de la RAM, les puces de 512 Mo de DDR3 et DDR4 aux fréquences standard. C'est donc la DDR3 1600/1800 mais aussi DDR4 2133/2400 qui font office de fil rouge à ce billet. Depuis quelques mois, après un petit ressaut aperçu en mars 2020, mais qui n'était quand même pas anodin, on a assisté à une baisse régulière de la DDR4 et à une petite rébellion de la DDR3 en août. Et maintenant ?

Eh bien la DDR4 continue sa lente chute, tandis que la DDR3 se rebiffe, mais reste sous les 1.5$ la puce. Si on compare avec les prix de novembre 2019, on est légèrement en dessous ce mois-ci, ce qui est quand même preuve d'une certaine stabilité. Si on regarde cette fois les prix en boutiques, on peut dire que les gens ont acheté les hautes fréquences, DDR4 3600 à DDR4 4000, puisqu'on ne trouve quasi plus rien en stock sur ces références, quelle que soit la marque, et que ce soit en 16 ou 32 Go. Nous serons vigilants dans les mois qui viennent, le virus qui sévit pourrait engendrer des confinements plus nombreux, et on sait que le premier avait généré une plus grande demande du fait de mises à jour matérielles pour ceux qui étaient en télétravail. RDV le mois prochain !

Elle se maintient à flot, encore !