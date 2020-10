Alors qu'hier, nous avions quelques détails au sujet de Rocket Lake, voici qu'un premier sample a été détecté sur la base de données de USERBenchmark. Pour rappel, ce sont des coeurs Cypress Cove qui moulinent, en 14nm, et qui seront 8 maximum par CPU, pour un total de 16 threads. Oui, Intel rétropédale par rapport aux 10 coeurs de Comet Lake, mais il paraitrait que ça va envoyer du lourd après des années à se morfondre avec Skylake.

Le CPU Rocket Lake du jour n'a pas de nom, mais il a des fréquences reconnues, de 3.4 à 4.2 GHz. La carte mère est la MSi Z590-A Pro-12VO, ce qui confirme que le chipset compagnon haut de gamme qui suivra la famille de CPU est bien le Z590 comme supposé. Voici les scores relevés sur la BDD, avec en victime expiatoire, les 10700K et 10900K.

NBRE de Coeurs 10700K (8c/16t CML) 10900K (10c/20t CML) RKL (8c/16t) 1 coeur 148 152 179 2 coeurs 292 302 368 4 coeurs 567 599 682 8 coeurs 1045 1156 1115

Il ya plusieurs choses à dire. Premièrement, c'est qu'avec une fréquence en boost de 4.2 GHz du sample, on voit qu'il rivalise bien, et même mieux que tous les Comet Lake du panel. Surtout qu'eux ont un turbo max sur 1 coeur largement supérieur d'un GHz. La chose se poursuit avec 2 et 4 coeurs, où malgré le déficit en fréquence, le RKL arrive à tenir la chose. Il n'y a qu'en 8 coeurs qu'on voit une perte de performance, d'ailleurs le score de 4 à 8 coeurs subit une baisse plus marquée sur RKL que CML. Cela peut-être dû à plein de facteurs, comme un UEFI pas optimisé de la carte Z590, ou un turbo max 8 coeurs trop faible, dont les avancées architecturales ne suffiraient pas à combler ce déficit en fréquence. En tout cas c'est prometteur, mais ça risque d'être bien insuffisant pour inquiéter AMD sur la gamme, cela risque de poser une concurrence plus farouche au 5800X, mais guère plus.