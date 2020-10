Vous devez vous en souvenir, en mai dernier nous vous avions présenté une version lumineuse du ventirad ETS-T50 de chez Enermax, rien que pour les amoureux du RGB. La société a ensuite enchainé avec des produits plus variés, on notera l'arrivée du boitier Marbleshell, avec son look particulier et sa façade aux formes polygonale. Ce n'est pas tout, puisque nous avons aussi eu le droit à de l'alimentation en début de mois, avec deux nouvelles gammes en Bronze assez classiques à vrai dire, mais qui affichent des tarifs assez intéressants. Les semaines passent et nous voilà à nouveau à parler de Enermax, avec de tout nouveaux refroidisseurs à vous présenter pour la série ETS-F40 !

Au final, ce ventirad sera décliné dans plusieurs variantes, une Essential qui sera livrée sans ventilateur RGB, une noire sans RGB et deux dotés de l'éclairage, en blanc ou noir. Le produit est assez fin, mais propose quand même d'assurer un TDP théorique fixé à 200W. On trouve donc quatre caloducs en cuivre de 6 mm de circonférence, surplombé par un radiateur assez dense en ailettes, d'une hauteur de 158 mm. Un moulin compatible PWM viendra souffler avec ses 1200 tr/m, afin d'assurer les performances thermiques annoncées pour un débit d'air de 74 CFM, celui-ci pourra descendre à 300 tr/m lorsque le CPU est en IDLE. A noter que les nuisances sonores restent assez contenues, avec seulement 23 dB en pleine charge. Le produit pourra aussi prendre en charge un second ventilateur pour faire un push/pull, ce qui devrait éventuellement vous faire gagner quelques degrés, mais fera forcément monter la note à l'achat. Au niveau du look, c'est assez réussi et cela reprend l'esprit des ETS-T50 AXE présenté il y a quelque temps, cela devrait donc se marier avec la plupart des configurations.

D'après les informations en fuite sur le net, ce ventirad a été repéré chez un revendeur à un tarif de 31 euros, ce qui peut donner un ordre d'idée de la tranche dans laquelle il se trouvera lorsqu'il sera disponible. Malheureusement, nous ne savons pas encore quand il arrivera sur notre contrée et quelle sera la garantie appliquée. Vous pourrez monter le machin sur l'ensemble des sockets récents du marché, à l'exception du TR4 - c'est habituel. Face à ce nouvel engin, on pourra confronter le bien connu Hyper 212 Black Edition - testé à la maison - de chez CoolerMaster ou bien à titre d'exemple, le DeepCool Gammaxx 400S.