Avant de tester les RTX Ampere, nous avions souligné une variante importante dans la compréhension de la consommation chez les verts, et chez les rouges. Vous pouvez retrouver l'explication ici lors de l'article qui présente les outils modernes de mesures. En gros, puisque c'est bien souvent GPU-Z qui permet de relever les consommations si nous ne sommes pas équipés, AMD ne fournit que celle du GPU là où Nvidia fournit celle de la carte dans sa totalité, ce qui devient le TGP et non plus le TDP. Ce serait une nouvelle erreur d'interprétation des Twittos qui aurait conduit à délivrer une information inexacte.

La semaine dernière, la grosse RX 6900 XT aurait été donnée pour une gourmandise de 255W, et 290 pour les modèles customisés chargés à la chevrotine. Igor's Lab a fait une évaluation totale, et le résultat final serait, selon lui, de 320W pour la consommation totale de la carte. Il la décompose en plusieurs segments que voici : 235W pour le GPU seul, 20W pour les 16 Go de GDDR6 à 16 Gbps, 35W pour les composants chargés de la régulation (MOSFET, Caps, etc), 15W pour les moulins, 15W pour le PCB et les pertes électroniques. Le bilan s'élève à 320W, soit autant que la RTX 3080.

Sur le fond, on mettant de côté toute considération liée à l'attachement à une marque, une explosion de transistors ne peut s'accompagner que par une augmentation de consommation, Nvidia s'y est piqué, AMD ne devrait pas y échapper. En revanche, là où Ampere plafonne autour des 2000/2100 MHz, NAVI 2 serait autour des 2300/2400 MHz, c'est là où le 7nm de TSMC peut donner un avantage sur ce point sur le 8nm de Samsung, ce qui permettrait à AMD de pousser ses cartes dans une mesure où la consommation n'explose pas. Il y a fort à parier que le caméléon devrait profiter de ces bienfaits l'année prochaine en basculant chez TSMC, il pourrait soit diminuer la consommation de 30 à 40W (estimation) tout en conservant les fréquences actuelles, soit augmenter les fréquences et donc les perfs en conservant le même TGP. Ceci est intéressant, à suivre en 2021 !