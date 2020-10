Décidément, la sortie des cartes Ampere semble loin d'être aussi simple que ne l'auraient pensé les verts. En effet, depuis la sortie des RTX 3080 et RTX 3090, le fabricant fait face à une pénurie des stocks sur ses nouveaux GPU, accusant le choc d'une trop forte hype couplée à une production trop faible. La situation a même poussé certains fabricants à devoir prendre des mesures sur la vente et la distribution des cartes graphiques, et les individus peu scrupuleux en profitent pour faire de la spéculation sur eBay.

Hier, NVIDIA a officiellement annoncé qu'afin de mieux gérer la situation et les ventes de leur modèle Founder Edition, la boutique en ligne du fabricant va être revue. Cette refonte est basée sur les nombreux retours qu'ont reçus les verts selon le post du forum. Il faut avouer que la pilule des cartes n'arrivant pas avant 2021 passe très mal, et l'annonce prochaine des GPU rouges pourrait profiter de ce manque. Il est fort probable que l'objectif est donc d'éviter un tel problème à la sortie des RTX 3070, puis des RTX 3060, qui seront des cartes plus proches de la bourse et des besoins d'un joueur lambda.

En attendant, la vente sera assurée par BestBuy en Amérique du Nord, qui sera un partenaire privilégié pour la distribution des modèles FE. Le fabricant est en train d'analyser comment s'occuper de l'Europe aussi, afin de ne pas oublier le vieux continent, ce qui reste appréciable. Par contre, rien n'a été précisé pour l'Asie, qu'importe le pays. À voir si NVIDIA décide de bouder l'autre bord du Pacifique, qui reste tout de même un gros client. (source : forum NVIDIA)