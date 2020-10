Le constructeur Xigmatek lance une nouvelle série d'alimentation entrée de gamme, avec un éclairage RVB en supplément. Pour rappel, la marque avait lancé l'année dernière un boîtier Venom X, un produit E-ATX au look moderne, avec beaucoup de verre trempé. Au niveau des alimentations, nous n'avions pas entendu d'informations parler de la marque depuis la sortie des Hera Gold 850W, il y a environ une année. Nous avons donc un retour de Xigmatek sur des produits plus abordables, avec cette nouvelle gamme Spectrum à l'esthétique généreuse pour un tarif probablement contenu.

On trouve donc dans un premier temps un modèle 700W, qui sera accompagné plus tard de modèles compris entre 500W et 800W, de quoi offrir un catalogue complet. Les blocs sont certifiés 80 Plus et utilisent un unique rail +12V. On retrouve comme d'habitude les protections habituelles contre les surtensions et les surchauffes (OPP, UVP, OVP, SCP…). Pour ce qui est des connecteurs, en plus du 24 broches, vous trouverez deux 4+4 pins CPU, quatre 6+2 pins pour les GPU et enfin cinq connecteurs pour l'alimentation des périphériques SATA. Viendront aussi se joindre à la fête les connecteurs bien old-school molex et berg. Au niveau du look, c'est assez simple, avec la présence d'un moulin 120 mm ARGB qui viendra décorer les configurations permettant de mettre en valeur cette partie de l'alim. Nous n'avons d'ailleurs pas d'informations sur ce ventilateur, on se doute que cela sera très classique, d'autant plus qu'aucun élément concernant un quelconque mode semi-passif n'a été communiqué.

Au niveau du bloc, il est probable que la marque ait fait appel à l'OEM Andyson pour la conception. Comme vous vous en doutez, nous sommes sur un produit d'entrée de gamme, il ne faudra donc pas s'attendre à des miracles. Cette nouvelle série sera prochainement disponible chez la plupart des revendeurs du marché, en revanche, nous n'avons pas d'informations sur les tarifs qui seront pratiqués ou sur la garantie qui sera fournie. À titre d'exemple, on pourra comparer ces références aux Enermax MAXPRO II ou bien aux Antec VP. On vous laisse réfléchir à la pertinence de l'achat d'une 700W probablement assez cheap, peut être sera-t-il plus judicieux d'ajouter quelques roros à la configuration ?