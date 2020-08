Et ce n'est pas terminé ! À quelques jours de la keynote qui aura lieu le 1er septembre à 18h de source sure, les fuites se multiplient. La première concerne le die du GPU GA102. Il a été pris en photo, avec bien sûr des floutages qui ne permettent pas de voir les codes associés, et donc qui confirmeraient la provenance de ces fuites auprès du caméléon. La taille du die, est estimée par la toile à 627 mm², ce qui ferait quand même un beau GPU, se situant au niveau de la superficie entre le GP102 et le TU102, respectivement à 471 et 754 mm², sans oublier les 251 mm² de Navi 10, une puce toutefois mainstream et non haut de gamme comme le sera Big Navi.

Autre détail, le petit TW en haut à gauche, qui semblerait nous dire Taiwan. Difficile toutefois d'en tirer un quelconque enseignement concernant le fondeur retenu, puisque durant l'ère Pascal, Samsung produisait les GP107 pour Nvidia, avec un marquage Taiwan également pour ces derniers, comme le rappelle ce cliché d'une GTX 1050. Rien n'empêche d'imaginer une situation similaire avec Ampere, à savoir TSMC pour les puces complexes (le A100 étant bel et bien produit par TSMC) et Samsung pour l'entrée de gamme. (Source Chiphell)

Le sample de RTX 3090 a fait son effet, qu'il soit vrai ou agrandi, ou même pipeau. Toujours est-il que les idées de watercooling ont effleuré ceux qui envisageaient l'achat d'une telle carte. Inévitablement, c'est EKWB qui a dégainé le premier tir. Une question posée sur le Twitter de la firme a déclenché les hostilités : oui, le slovène a confirmé que le constructeur avait des choses de prévues au lancement ou proches de celui-ci. Pas de danger, Ampere devrait faire bon ménage avec la flotte !