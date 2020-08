Il y a quelques temps, nous vous avions présenté les dernières alimentations de chez ASUS, aux spécifications un peu allégée afin d'être plus abordable, ce qui est le crédo de la gamme TUF Gaming. Mais après la première annonce officielle de la part d'ASUS, l'ensemble a évolué afin de mieux correspondre aux besoins des joueurs qui possèdent des budgets plus serrés. Le fabricant a donc rajouté deux références de 750 et 850 W, en plus des 550 et 650 W. De quoi s'accorder un peu plus sur les modèles plus qualitatifs du fabricant de la gamme ROG, mais en restant sur une certification 80PLUS Bronze.

Sur les caractéristiques techniques, pas de grands mouvements à ce sujet. Nous restons sur un PCB qui semble bien travaillé d'après ASUS, avec des composants passifs de "classe militaire", ce qui signifie qu'ils sont testés avec des exigences plus fortes sur les températures, la durée de vie ou la résistance à l'humidité, ce qui est important pour leur fiabilité. La ventilation reste elle aussi avec un moulin en semi-passif de 135 mm, par contre il y a peu de chance que celui-ci reste inactif sur les plus gros modèles. En effet, les alimentations de certification bronze n'ont pas la même efficacité que des certifications gold ou plus, et les quelques pourcents de perdus sont influents sur les alimentations de plus de 800 W.

Attendez-vous donc à ce que le ventilateur soit plus souvent actif si vous mettez une de ces alimentations dans une grosse configuration. Par contre, ces alimentations disposent d'un point intéressant, c'est le +12V qui est sur une ligne unique, ce qui réduit les pertes liées à la multiplications des sorties, puisqu'une sortie unique sera plus facilement à son taux d'utilisation nominal pour le rendement. Dernier point, la garantie a été étendue, passant à 6 ans, ce qui est plutôt bien pour des alimentations de classe bronze. Il ne reste donc plus qu'à voir le tarif final pour se faire une idée complète de ces alimentations sur le papier.