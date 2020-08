Certes, le salon du GTC n’est généralement pas celui du gamer, mais plutôt la conférence technologique de choix pour découvrir (sur fond de promotion des produits/spécialités maison, naturellement) spécifiquement les dernières innovations de l’entreprise en matière d’IA, de science des données, graphiques, HPC, edge computing, networking, machines autonomes, VR et pleins d’autres trucs sympas, et ce qui n’est pas forcement moins intéressant, bien au contraire.

Pour ceux qui l’auraient ainsi déjà oublié, 2020 ayant jusqu’ici été une année « particulière » à bien des égards en long, en large et en travers, GTC 2020 n’avait pas eu lieu en mars comme prévu ni l’intervention virtuelle programmée du patron de Nvidia — ce qui n’avait pas empêché l’entreprise de maintenir l’introduction d’Ampere avec le GPU A100, qui on se doute aurait sûrement été à l’affiche pendant le salon.

En fin de compte, Nvidia vient de confirmer les dates du 5 au 9 octobre pour la nouvelle tentative d’un GTC 2020 et avec la diffusion d’une intervention préenregistrée du grand manitou de la boite. Plus de 500 sessions sont ainsi au programme sur une base de 7 plannings de streaming différents selon la région (USA, Europe, Israël, Inde, Taïwan, Japon et Corée), avec des démos en direct, du contenu spécialisé, ainsi que la participation de startups et sponsors locaux.

Bref, après une première moitié de l’année franchement chamboulée, la seconde moitié promet d’être plus animée que jamais ! Au moins du côté des GPU, à commencer par l’événement spécial « GeForce » de Nvidia programmé au 1er septembre dans l’après-midi, logiquement suivi un peu plus tard d’une annonce — que l’on souhaite également grandiose en tous points de vue — de nouveaux GPU chez AMD ! Sans oublier les CPU et Zen 3 qui doit aussi débarquer en 2020 (re-re-re-reconfirmé par AMD), et bien entendu les nouvelles consoles !