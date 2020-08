Hier, nous vous parlions de Netgear et de sa récente mise à jour des points d'accès Wi-Fi de son catalogue à la norme 802.11ax. Nous vous faisions part de notre analyse sur le manque de produit dans cette norme pour les entreprises. Eh bien, sachez que les marques ont l'air de se réveiller un peu toutes en même temps, puisque Zyxel annonce une AP compatible Wi-Fi 6. On vous présente la WX3310-B0, qui se destine aussi bien aux particuliers qu'au marché pro et pourra couvrir de grandes zones en sans-fil. Alors ce modèle se démarque-t-il de ses concurrents ?

La ZyXEL WX3310-B0 - non ce n'est pas une variante Nokia - propose donc une connectivité Wi-Fi pour l'intérieur uniquement, pas question donc de la positionner dehors face aux intempéries. Les débits annoncés sont de 546 Mbps sur le 2,4 GHz et 4804 Mbps sur le 5 GHz. Le point d'accès est bien sûr rétrocompatible, comme toujours, avec les anciennes normes Wi-Fi et pourra très bien fonctionner avec des clients en "AC" ou même en "N". On trouvera quatre antennes internes pour le 5 GHz et deux pour 2,4 GHz.

Au niveau des connectiques, c'est là que c'est un peu dommage, puisque l'on ne trouve que deux ports 1 GbE, c'est très léger pour la dernière norme Wi-Fi et nous aurions vraiment aimé voir au moins un port 2.5 GbE. Autre point sur lequel ZyXEL pêche réellement, c'est sur l'aspect sécurité. Seul le WPA2 sera présent, c'est assez étonnant pour un produit Wi-Fi 6, d'autant plus qu'il pourra être théoriquement utilisé en entreprise - ils font la paire avec D-Link. Pour l'administration, rien de transcendant, tout se passe via l'interface web et franchement, ce n'est pas pour nous déplaire. À noter que ce produit pourra aussi faire répéteur et est compatible Mesh, il aura finalement plus d'intérêt dans une utilisation domestique - mais qui a du ZyXEL dans sa maison ?

Bien que nous n'ayons pas encore de prix ou de date de sortie, ce point d'accès aurait pu se frayer une place de choix parmi la concurrence. Pourtant, les ports Ethernet et l'aspect sécurité pourront en rebuter plus d'un, d'autant plus que les produits de chez ZyXEL sont rarement donnés. Peut-être, ce modèle se prédestine plus à être un répéteur, puisque l'on trouve chez la marque des références comme le NWA110AX - qui en plus est PoE. En face, on trouve de très solides références en Wi-Fi AC, chez Ubiquiti par exemple avec ses UAP-AC-PRO et si vous souhaitez réellement utiliser la norme AX, alors vous trouverez des références chez Aruba Networks ou bien chez Netgear. Attention, pour le moment, les prix sont encore salés pour upgrader sur cette nouvelle norme et la plupart des clients ne la supportent pas encore... patience est de mise.