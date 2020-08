Début août, on avait pu constater ensemble que la mémoire DDR3 et DDR4 n’avait en fin de compte pas su maintenir sa tendance haussière entamée au début du printemps, bien au contraire, c’est même bien reparti dans l’autre sens ! Mais face à ce genre de courbe, les questions demeurent toutefois souvent la même : « est-ce que ça va durer ? », « dois-je me précipiter pour acheter ma RAM » ? Eh bien, sachez que les réponses seraient a priori « oui » et « non », respectivement ! En tout cas, c’est le journal taïwanais Digitimes qui le raconte derrière son mur payant en se basant sur ses sources anonymes.

Ainsi, les prix de la mémoire en général, en ce qui nous concerne ceux de la DRAM et de la NAND, sont attendus avec une nouvelle baisse rapide de 10 % au 4e trimestre de l’année, ce qui sous-entend que les prix en magasin devraient logiquement encore bien se tasser, pour notre plus grand bonheur (et celui de notre PC) ! De plus, le journal taïwanais prédit que cette chute se poursuivra potentiellement jusqu’à l’aube du 2e trimestre de 2021.

La cause première ? Un marché saturé car surapprovisionné et une consommation insuffisante — Micron et SK Hynix s’étaient déjà plaints précédemment d’une demande en baisse. L’origine du problème viendrait aussi du fait que de nombreux acheteurs se seraient rués sur les stocks au début de l’épidémie par crainte d’une pénurie, mais qui n’a jamais vraiment eu lieu, un inventaire surgonflé qu’il leur faut désormais évidemment liquider. Enfin, cette évolution est aussi à l’opposé des prévisions de fin 2019, où les analystes spéculaient alors sur une hausse progressive potentielle de 40 % des tarifs de la DRAM, par exemple. Forcément, pas grand monde ne pouvait à ce moment-là déjà deviner l’exact scénario assez inédit de 2020…

D’un autre côté, les cours des différents types de mémoires fluctuent naturellement aussi au gré des saisons, il y a aussi fort à parier que beaucoup d’acheteurs potentiels campent en ce moment même sur leur hardware en attendant de découvrir les prochaines nouveautés comme les GeForce RTX 3000, Radeon RX 6000/RDNA2 ou encore Ryzen 4000 (Zen 3) ! Ainsi, si une upgrade DRAM ou SSD est déjà au programme, il faudrait donc tout de même de préférence ne pas attendre que tout le monde se rue sur le nouveau matos et que les fabricants réajustent les débits de productions. (Source : Digitimes, via Bit-tech)