L’avantage d’un lancement dans l’arrière-saison c’est aussi de pouvoir profiter au préalable d’une période estivale traditionnellement peu animée et donc d’un espace médiatique assez libre pour balancer de la rumeur, d’autant plus en cette année particulière où les roadmaps et les programmes habituels ont été un peu chamboulés. Dans tous les cas, on semble se diriger vers une fin d’année assez sympathique pour les amateurs de hardware que nous sommes, beaucoup de nouveautés étant attendues dans chaque camp, dont Ampere chez NVIDIA qui n’en arrête plus d’alimenter le moulin.

Figurez-vous que la moissonneuse à rumeur infatigable Wccftech aurait encore réalisé une bonne récolte "exclusive" dans son champ de sources, dont on ne connaîtra jamais le secret ! Évidemment, une moisson à traiter avec la grosse fourche de rigueur avant de se nourrir l’esprit. Maintenant que nous sommes prêts, admirons le menu : des numéros d’identification individuels pour les différentes cartes, configurations VRAM et bus mémoire, ainsi que périodes de lancement (à considérer avec notre brève précédente sur le sujet, ainsi que celle sur l’évolution probable de la mémoire). Des données de Wccftech par ailleurs complétées grâce à l’allemand 3DCenter.org, qui avait aussi du grain à apporter.

NVIDIA - Numéro d'identification des futures cartes Modèle Remplacé ? Remplaçante ? Nouvelle Puce Bus mémoire Quantité Mémoire Lancement PG133 Titan RTX PG150-0 Titan RTX ? GA102 384-bit 48 Go ? PG132-10 RTX 2080 Ti 11 Go PG150-32 RTX 3090 GA102 384-bit 24 Go 2e moitié septembre PG132-20 RTX 2080 Super 8 Go PG181 RTX 3080 GA102 320-bit 20 Go 1ere moitié octobre PG132-30 RTX 2080 Super 8 Go PG181 RTX 3080 GA102 320-bit 10 Go mi-septembre PG142-0 RTX 2070 Super 8 Go PG180-12 RTX 3070 Ti GA104 256-bit 16 Go ? PG142-10 RTX 2070 Super 8 Go PG180-12 RTX 3070 Ti GA104 256-bit 8 Go 2e moitié septembre PG190-10 RTX 2060 Super 8 Go PG160-65 RTX 3070 GA104 256-bit 8 Go ?

Sacrée envolée en matière de quantités de mémoire, très peu de rumeurs en annonçaient autant jusqu’à présent, bien que les tailles du bus mémoire n’évolueraient pas des masses. Ce serait la première fois aussi que l’on découvre deux déclinaisons d’un même GPU avec deux capacités différentes de mémoire, une segmentation assez commune par le passé et qui n’aurait rien d’inédit, mais permettrait au contraire de mieux occuper les différents créneaux tarifaires et du niveau de performance recherché. A priori pas encore de RTX 3060 à l’horizon. Il n’est jamais impossible que NVIDIA puisse potentiellement réutiliser certains GPU Turing pour compléter le bas du tableau, histoire de proposer un semblant de RTX sur toute la ligne à « moindre coût ».

Comme c’est souvent le cas avec NVIDIA, qui aime jouer et mener les rumeurs par le bout du pif (pour s’en moquer plus tard, sacré Jensen), les nomenclatures elles-mêmes sont évidemment toujours à prendre avec des pincettes, à moins que la blaguounette se cache cette fois-ci ailleurs dans les détails techniques ou que NVIDIA a simplement perdu son sens de l’« humour » peut-être dans l’anticipation d’une concurrence plus sérieuse chez AMD. Mais faire monter la pression, c'est aussi tout un art ! En fin de compte, on n’est pas plus avancé, heureusement septembre n’est plus loin !

