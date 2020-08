Ça se bouscule encore au portillon des rumeurs. Aujourd'hui, après avoir au préalable imaginé quels GPU, quelles specs, quel refroidisseur, quel prix, voici une date supposée de lancement. Elle ne nous vient pas d'un Twittos en quête de reconnaissance, même si c'est invérifiable, mais de deux zigues connus. Jayztwocent le placeur de produits le Youtubeur, et Steve Burke de Gamernexus, ont acquis la certitude que les premières cartes Ampere seront dévoilées le 9 septembre prochain, soit plus de deux ans après l'arrivée de Turing.

Selon eux, ce seront, comme à chaque fois dirions-nous, les plus grosses cartes qui seront dévoilées, celles que l'on peut nommer sans certitude, mais avec une grosse pièce, RTX 3080 et 3080 Ti. Les tests seraient publiés une à deux semaines après, ce qui correspondrait à une mise en vente des cartes. On attend forcément beaucoup de cette génération, censée offrir un confort jamais vu pour de l'UHD, et des perfs en IA et en Raytracing meilleures que Turing. Ce dernier ayant besoin de DLSS 2.0 pour être pleinement jouable. En tout cas, il y a rarement de la fumée sans feu, et le fait que VDCZ reprenne l'information donne une grande probabilité à cette dernière d'aboutir.