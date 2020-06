ASUS a lancé, au début de l'existence de RDNA, une série peu chère nommée TUF. Équipée de 3 moulins, et très longue, elle avait tout sur le papier pour séduire. Hélas pour elle, sa conception plutôt loupée niveau refroidissement lui a fait faire un plat des roustons dans tous les tests. Throttle, températures très hautes, il n'en fallut pas plus pour la voir remplir les rayons d'occasion des grandes enseignes VPC. Un comble pour une carte qui occupait 2.7 slots !

La firme avait donc réagi en février en proposant la série TUF EVO. Elle corrigeait les défauts de conception, à savoir une ventilation plus musclée sur les extrémités avec des moulins plus larges avec un dessin des pâles différent, un radiateur plus gros également ayant plus d'ailettes et couvrant plus de surface, et un contact avec les composants constitutifs plus marqué. L'annonce s'est faite en février, mais dans nos contrées, il est impossible encore d'en trouver en tant que 5700, et parfois la série TUF a disparu du catalogue. Par contre, point de problème pour la RX 5600 XT TUF EVO, disponible partout mais chère.

TPU a fait le test de cette version EVO, corrigée. Au final, les performances sont dignes des RX 5700 XT, mais surtout, elle ne chauffe plus comme une folle, tout y est convenablement refroidi. Question nuisances sonores, ça va bien mieux là aussi, la carte se positionnant très bien. Conscient de son ratage, ASUS a bien réagi, et voilà la TUF EVO digne d'achat, ce à quoi ne pouvait prétendre la version originelle.