Flight Simulator X, qui n'est pas du tout le premier de la série, mais le dernier en cette heure, est arrivé il ya 14 ans, en 2006. Il avait enchanté tous les amateurs de pilotage d'avions, avec un monde ouvert, une richesse folle à cette époque en termes d'aéroports, de sites, et même d'options. Car il pompait joyeusement du PC, et il fallait avoir les roustons bien accrochés pour le faire tourner.

Vous n'êtes pas sans savoir que Flight Simulator 2020 est en cours de développement, ce qui enrichira l'année 2020 qui s'annonce sympa malgré le stop planétaire. On en a déjà parlé, l'ambition est énorme, et les moyens ont été mis pour en faire un jeu incontournable... et joué ! Il faut dire qu'avec 2 millions de Go collectés pour coller à la réalité, il y a de quoi faire. D'ailleurs les configurations ont été dévoilées, d'ici à ce qu'elles changent, il n'y a qu'un pas.

Et que diriez-vous de voir des lieux traversés dans FSX téléportés dans la version 2020, histoire de voir l'évolution du moteur et des technologies ? Ça tombe bien, ça vient d'être fait, et il est même parfois compliqué de reconnaitre l'original. En tout cas ça donne envie, ou du moins ça éveille la curiosité. N'oublions pas que ça risque d'être la fête du périphérique, un tel évènement ne peut pas être loupé par les cadors du secteur, comme le récent Thrustmaster Airbus.