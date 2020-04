Début avril, Nvidia a introduit des GeForce RTX SUPER pour compléter son offre de cartes graphiques dédiées aux machines portables. On y compte désormais 7 références, de la GTX 1650 à la RTX 2080 SUPER, entre lesquelles se trouvent les GeForce RTX 2070 et RTX 2060 arrivées les premières en janvier 2019 et qui n’ont fait l’objet d’aucune communication en particulier lors de la dernière annonce du Caméléon. Pourtant, ces deux cartes ne sont plus exactement les mêmes, leur GPU respectif n’a pas changé, mais elles se sont déjà avérées être plus rapides que les précédentes.

En effet, d’une part, les cartes profitent d’une gestion améliorée de l’alimentation, et de l’autre, elles embarquent de la GDDR6 Micron 1,25 V au lieu de la GDDR6 1,35 V des premiers modèles, en contre-partie d’une fréquence d’horloge un peu moindre en pratique et donc d’une bande passante légèrement réduite. Par contre, la bonne nouvelle, c’est que cette réduction de la consommation permet désormais au GPU d’augmenter sa propre part et d’atteindre des fréquences plus élevées ! De ce fait, le revendeur germain Schenker Technologies a pu observer que les RTX 2070/2060 rafraîchies affichaient des performances significativement supérieures aux références de 2019, avec une consommation identique (et heureusement).

Dans le cas de la RTX 2060, il est aussi important de rappeler que la plage du TGP/TDP est passée à 65 - 115 W, contre 80 -90 W auparavant, soit l’équivalent du maximum de la RTX 2070, un détail facile à manquer et que Nvidia n’a pas commenté, mais qui a son importance. En gros, la « nouvelle » RTX 2060 non Max-Q est beaucoup moins bridée qu’avant et sera plus performante selon l’intégration des OEM, et la déclinaison Max-Q pourra jouir d’une efficacité bien meilleure.

Pour information, les noms de code des modèles révisés sont N18E-G1-B (RTX 2060) et N18E-G1R (RTX 2070), N18E-G1 et N18E-G2 auparavant. C’est chouette, l’inconvénient, c’est que Nvidia n’a (évidemment) prévu aucun nouveau nom commercial pour les distinguer facilement du lot et dans les étalages… En l’occurrence, l’assembleur allemand mentionné ci-dessus a fait savoir qu’il indiquera clairement les refresh dans son configurateur, en espérant que d’autres OEM suivront l’exemple pour leurs catalogues. (Source : Computerbase.de)