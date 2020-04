La gamme P1 de SSD NVMe M.2 de Crucial a fait son temps, il faut dire qu’elle avait été présentée en octobre 2018, l’heure était donc bien arrivée pour un p’tit rafraîchissement de cette série abordable visant l’entrée de gamme du segment ! C’est simple, la relève se nomme tout bonnement P2, il s’agit toujours d’une famille employant essentiellement le facteur de forme M.2 2280 et un protocole NVMe via une interface PCIe 3.0 x4. Mais penchons-nous-y plus en détail !

RAS, mais alors vraiment, rien du tout !

Crucial SSD NVMe M.2 2280 P2 250 Go P1 500 Go P2 500 Go P1 1 To Facteur de forme, interface et protocole M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 Contrôleur Phison E13T Silicon Motion SM2263EN Phison E13T Silicon Motion SM2263EN Cache pseudo-SLC oui NAND NAND 3D TLC NAND 3D QLC 64L Micron NAND 3D TLC NAND 3D QLC 64L Micron DRAM Négatif 512 Mo DDR3 Négatif 1 Go DDR3 Perfs. lecture/écriture séquentielle 2100/1150 Mo/s 1900/950 Mo/s 2300/940 Mo/s 2000/1700 Mo/s Perfs. lecture & écriture aléatoire ? 90K/220K IOPS ? 170K/240K IOPS Chiffrement ? Non ? Non Endurance 150 To 100 To 150 To 200 To Garantie 5 ans Prix ~60 € ~60 € ~70 € ~100 € Concurrence Intel SSD 665p, Kingston A2000, Sabrent Rocket, WD SN550.

Un peu bizarre ce que Crucial nous a fait là... En effet, il s’est rapidement avéré que le refresh de la série se base sur un contrôleur Phison E13T sans mémoire, ce qui représentera forcément un certain désavantage par rapport aux modèles avec. En contrepartie, les P2 profitent de NAND 3D TLC (de génération inconnue), ce qui se traduira par une meilleure endurance et durabilité, et surtout des performances plus stables, la NAND QLC étant extrêmement dépendante du niveau de remplissage du cache pseudo-SLC.

En fait, comme avec les BX300 qui furent en fin de compte équipés de NAND MLC au lieu de TLC, la maison-mère Micron a choisi une nouvelle fois la voie du recyclage de NAND, probablement de puces TLC qui traînaient encore dans ses locaux. D’ailleurs, on ne serait donc pas étonné qu’il s’agisse encore de l’ancienne génération 64 couches. Cela dit, Micron n’aurait pas écarté d’agrandir la gamme plus tard avec des modèles QLC et de capacités supérieures.

Dans tous les cas, ce genre de SSD n’a pas vocation à faire monter votre machine au 7e siècle, assurément plus qu’un SSD SATA, mais loin du plaisir qu’une relation platonique avec un SSD NVMe PCIe 4.0 peut procurer. En somme, si vous êtes en transition depuis un disque dur, le résultat sera forcément fantastique et plus que correct pour une machine de tous les jours. Par contre, la concurrence ne manque pas, parfois plus performante, parfois moins, mais c’est toujours une bonne idée de comparer avec soin les prix du moment ! (Source : Computerbase.de)