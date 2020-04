Si la famille des Ryzen 4000 a déjà été étrennée avec les APU Matisse, il ne s’agit en fait que de l’architecture Zen2 couplée à une partie graphique VEGA : rien de plus que la série 3000 sur PC côté CPU, excepté le die unique. Les vrais 4000 n’ont pas encore été annoncés, mais nous savons d’ores et déjà qu’il s’agira de puces en 7 nm+ de chez TSMC équipés de la dernière nouveauté architecturale Zen3, dont le nom de code de la déclinaison desktop n’est autre que Vermeer. Quant aux informations réellement intéressantes, rien n’est à ce jour confirmé : ni le probable support AM4, ni la rétrocompatibilité des chipsets série 500 avec les CPU les plus anciens.

Et pourquoi pas un Zen3... Virmire ?

D’après des sources proches de l’affaire bûchant sur des mobales, tout ce petit monde était à la base prévu pour le Computex, en mai. Cependant, avec la corona-crise, ce dernier a été reporté fin septembre ; même si certains le voient déjà purement et simplement annulé dans les pires scenarii de progression de la pandémie. Du coup, la question de l’annonce de la nouvelle gamme restait en suspens pour Amédé.

Finalement, il semblera que les rouges aient pris leur décision : Computex ou pas, Vermeer sortirait quelque part entre fin août et fin septembre. Espérons que ce délai supposé permette aux partenaires de peaufiner leurs cartes afin d’offrir une expérience de premier ordre dès les premiers jours des bousins ! (Source : DigiTimes via Tom’s Hardware)