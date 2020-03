Prévu pour la fin d'année dernière, Doom Eternal s'est vu rejeté comme un sagouin au 20 mars 2020. C'était apparemment trop précoce pour proposer un jeu terminé comme il faut. Vulkan, ID Tech, les développeurs ont promis qu'ils avaient fait là la meilleure qualité de texture qu'il est possible de faire depuis l'arrêt de la "megatexture" de l'ID Tech 5. Ça ne devrait donc plus baver lorsqu'on s'approche trop près des murs, et vu le jeu nerveux qui se profile, on va en raser des murs, et pas qu'un peu !

La question qui se pose est de savoir comment ça va tourner. Si Doom de 2016 était très bien toléré par les cartes graphiques avec des moyennes élevées, cet opus semble mettre le cran un peu plus haut. On aimerait les configs, histoire de se situer à peu près. Pour rappel, le Raytracing devrait être disponible au lancement, mais c'est à confirmer. Alors, voyons ça de plus près :

cekoikoncauz ? Mini RECO NONOS W7/W10 x64 W10 x64 CPU i5@ 3.3 GHz ou Ryzen 3 @3.1 GHz i7-6700K ou Ryzen 7 1800X RAM 8 gigots 16 gigots CARTE MERE en fait on s'en fout celle que vous voulez GPU GTX 970/1060/1650 ou R9 290/RX 470 mini 4 Go de VRAM GTX 1080, RTX 2060 ou RX Vega 56, mini 6 Go of course DEDE 50 Go 50 Go DEFINITION 1080p à 60 ips et qualité basse 1440p à 60 ips et qualité très élevée CARTE SON tututttt poueeeettttt ECRAN un qu'on peut regarder et un autre qui affiche quelque chose FAUTEUIL assez confortable pour pouvoir se gratter tranquille

Comme vous le voyez, c'est quand même assez chaud, le mini fait assez peur compte tenu du fait que c'est du 1080p basse qualité. La config recommandée est au contraire plus rassurante, ça réclame du matos de 3 ans d'âge pour du 1440p à 60 ips, c'est pas déconnant pour un jeu nerveux et qui devrait habituer les joueurs à l'explosion d'hémoglobine. Un peu de gameplay pour conclure, hop !