Le 13900KS est en fuite : yabon les 6 GHz !

Vous avez des soucis de chauffage cet hiver ? Le 13900K ne vous suffit plus ? Pas de panique, le 13900KS, i9 de son prénom, ne devrait pas trop tarder. Abordé pour la première fois à l’ITT, le beau se fait attendre, et pour cause : la firme doit sélectionner les CPU les plus fins (binning) selon leur capacité à monter en cadence pour proposer ce modèle, atteignant affichant sur sa boite 6 GHz, pour la première fois en aircooling.

Tout cela est bien beau, mais pour quelles performances en pratique ? Hé bien, le cher @chi11edog a visiblement trouvé des chiffres à son sujet, de quoi remplir un magnifique tableau Excel qui inspire à la confiance… ou pas ! À vous de vous faire un avis, mais un graphique ne faisant déjà pas un bon papier, difficile donc d’y voir un indicateur réel des performances du bousin, qui plus est sous Cinebench R23 seulement.

À y regarder de près, il est question de 15 % de performances single thread en plus par rapport au concurrent 7950X, bien que la comparaison soit davantage à faire face au refresh 3D V-Cache qui devrait arriver dans la même période, à savoir le début d’année prochaine ! Par rapport au 13900K, il ne s’agit plus que de 3 %, autant dire peau de chagrin, surtout au vu du coefficient multiplicateur débloqué ! Enfin, le 13900KS afficherait 150 W de PL1 (Processor Base Power) et 253 W de PL2 (Maximum Turbo Power), bref, rien de bien neuf en attendant Meteor Lake ! Affaire à suivre… (Source : WccfTech)