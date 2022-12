kiboufki â€¢ Listan acquiert Mountain

Listan ? Mountain ? Peut être ces deux entités ne vous évoquent-elles rien, ou peut-être seulement l'une des deux. La première Listan, holding allemande de bientôt 23 ans d'âge, est plus connue du grand public pour sa marque be quiet !, constructeur de renom qui n'est plus à présenter, et dont nous saluons le staff de la succursale française avec qui il est toujours très agréable d'évoluer dans nos fresques hardwariennes. Le second acteur de ce kiboufki, monté entre autres par des anciens de chez OCZ, c'est Mountain.

Egalement d'origine teutonne, probablement que le pelage de jonc ça rapproche – à moins que ce soit des histoires de brasseurs –, naquit quelque part en 2019 peu avant l'ère SARS-CoV-2 par l'intermède d'un clavier novateur, porté sous financement participatif via kickstarter, puis rattrapé ensuite par la critique internationale, dont la nôtre. La qualité de leur production ayant fait le reste sur un laps de temps assez court, moins de deux ans sur un secteur ultra concurrentiel, mais aussi fort lucratif et.. fort endormi côté innovation sous ses couches de RGB profusantes. Un combo qui aura suffi à Listan pour sortir le chéquier et offrir des opportunités de croissance à sa désormais troisième brique, toujours orientée quali.

Wakka wakka



L'annonce arrivée par voie de presse le 8 décembre dernier n'a été que peu relayée dans le petit monde du hardware. Pourtant le groupe se place ainsi en position de sérieux outsider face aux biens implantés Corsair, Cooler Master (qui vient d'inaugurer un nouveau siège à Taïwan assez dingue avec pleiiin de RGB partout), Razer ou encore NZXT qui s'y dirige à grands pas. Comme dirait ce bon vieux François P. : « rien ne vaut un bon exosquelette pour rendre un arthropode bien balaize ». Ou quelque chose comme ça, mais vous voyez l'idée. Des ambitions corroborées par Tobias Brinkmann, PDG de Mountain et grand joueur de Samurai Showdown :