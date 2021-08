On connaît tous Avast Software, le fournisseur tchèque de solution de sécurité qui s'est taillé une belle part sur le marché de la cybersécurité depuis la création de la boite en 2010. Et de manière générale, il jouit toujours d'une assez bonne réputation auprès du public, notamment grâce à son offre freemium. Rappelons que le succès de l'entreprise lui avait aussi permis d'ingérer l'allemand AVG Technologies en 2016 pour 1,3 milliard de dollars et Piriform en 2017. De l'autre côté, NortonLifeLock représente le reste de la division grand public du vieux géant déchu de la cybersécurité Symantec (fondé en 1991), dont l'affaire de la sécurité professionnelle avait été entièrement délestée au profit de Broadcom fin 2019.

En 2021, voici que les choses bougent encore dans le monde (ingrat) de la cybersécurité ! En effet, NortonLifeLock et Avast vont fusionner dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 8 milliards de dollars américains, et avec laquelle NortonLifeLock va mettre la main sur la totalité des parts d'Avast, ce qui donnera ainsi naissance à un nouveau géant de la cybersécurité ! Dans ce rapprochement source de nouvelles synergies et d'une base désormais étendue à plus de 500 millions d'utilisateurs, l'un devrait apparemment compléter l'autre avec ses propres compétences, par exemple la protection de la vie privée côté Avast (cocasse, quand on se souvient que l'entreprise avait récemment été accusée d'espionner ses utilisateurs...) et l'identité virtuelle chez NortonLifeLock (et pourquoi pas le minage avec Norton Crypto, hein ?).

Naturellement, l'intérêt pratique de cette fusion est de se retrouver en meilleure posture pour affronter les menaces d'aujourd'hui et de demain, la numérisation désormais accélérée de nos sociétés étant aussi une circonstance très opportune pour les vilains pirates, dont le terrain de jeu ne cesse de s'agrandir au fur et à mesure que le monde continue à se connecter, tandis que l'importance de la cybersécurité traîne encore à pénétrer les esprits d'une bonne partie du public. On pensera tout particulièrement aux attaques via ransomware de plus en plus nombreuses et sophistiquées, et visant des poissons toujours plus gros ! (Source)