Un clavier gaming haut de gamme modulaire !

Mountain n'est pas un acteur avec un l'historique bien long, c'est une startup allemande basée à Fribourg et dont le premier produit commercial fut la souris Makalu 67 — dont nous avions pu tester un prototype finalisé à 99 %. Mais le premier clavier de jeu de la marque est beaucoup plus intéressant. En effet, l'Everest — les humains de Mountain sont clairement des fans de montagnes — est le premier clavier gaming du marché à proposer un concept de modularité plutôt innovant et qui avait su séduire lors de la campagne Kickstarter du produit, au cours de laquelle le clavier avait su atteindre les 227 547 euros avec 1084 « backers » ! Un succès ayant permis la réalisation du projet et la commercialisation de l'Everest en trois déclinaisons : barebone, core et max. Parce que nous sommes gourmands, c'est évidemment la version Max de l'Everest qui nous est arrivé entre les mains et que nous allons « bareboniser » pour vous aujourd'hui avec bonne humeur lors de ce nouvel essayage du Comptoir.