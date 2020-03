Parfois certaines marques donnent l'impression de ne pas se renouveler - comme avec le Logitech G915 - et parfois, de nouveaux projets pointent le bout de leur nez pour proposer des choses plus intéressantes. Dans ce lot nous retrouvons Mountain, une startup allemande située à Fribourg dont l'objectif est de proposer un clavier gaming bien comme il faut - RGB, touches mécaniques, finition métallisée... - mais modulable, afin d'adapter son fonctionnement selon les besoins ou les priorités de chacun. Ainsi, leur premier modèle est officiellement en pré-commande sur kickstarter, une méthode classique pour les jeunes entreprises qui débutent.

Alors comment que ça marche ? La base du clavier est nommé Everest Core, un clavier simple sans pavé numérique qui dispose néanmoins de quelques éléments proche de ce que fais la concurrence : système de switch Cherry MX, du RGB 16 millions de couleur, un repose poignets attaché par aimant et un hub USB 3.2 Gen 1, aussi appelé 3.1 couramment. Par contre, aucunes touches ne sont prévues pour les macros, ce qui est bien dommage pour un clavier prévu pour les joueurs. À cela peut s'ajouter deux modules : le premier est un pavé numérique avec 4 touches programmables et personnalisables, qui peut être encastré sur le côté droit du clavier ; le deuxième module est un pavé multimédia équipé d'une molette d'affichage, qui semble être un écran OLED qui peut servir de potentiomètre programmable, à voir sur la version finale. Le tout est connecté en USB-C vers votre PC et est pour l'instant disponible sur kickstarter pour 95 € la version core et 199 € la version max, avec différent modèle entre. À voir si ce projet sera une réussite flagrante comme le vante tous les projets kicksarter, ou s'il finira dans les oubliettes comme une grande majorité.