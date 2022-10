Pour une bonne partie des compagnies actives dans le semiconducteur, l'avant-dernier trimestre de 2022 ne devrait pas manquer de faire grimacer et la plupart ont d'ores et déjà prévenu le coup à venir. Intel étant l'un des premiers acteurs majeurs à publier ses résultats définitifs pour cette période, ses résultats serviront fort certainement à nouveau de baromètre des performances pour le reste de l'industrie. On rappelle qu'AMD annoncera les siens le 1er novembre et NVIDIA présentera ses chiffres le 17 novembre. En attendant, voici donc ce que Q3 2022 a donné chez Intel !

Par la magie des choses, le fondeur a réussi à signer un bénéfice de 1 milliard de dollars, quand bien même son chiffre d'affaires opérationnel fut toujours légèrement négatif, certes moins qu'avant. De toute évidence, Intel a réussi à éviter une seconde perte d'affilé essentiellement grâce a un avantage fiscal de 1,2 milliard de dollars obtenu sur cette période.

En observant le reste, on remarque tout de même que certaines choses se sont aussi légèrement améliorées, à commencer par sa marge brute. La division CCG (OEM + DIY) a également repris un peu de couleur (merci Raptor Lake ?), de même qu'IFS. En revanche, pour toutes les autres divisions, ce fut soit stagnation, soit une baisse légère depuis le dernier trimestre, y compris pour l'activité data center, et la division AXG semble toujours avoir du mal à décoller. Dans l'ensemble, tous ces chiffres sont évidemment bien inférieurs aux moyennes historiques du fondeur et tout juste suffisamment élevés pour permettre à Intel de rester dans le positif. Notons que le revenu opérationnel fut de 0,0 milliard de dollars et la marge opérationnelle de 0 % pour la division DCAI, qu'Intel attribue a une baisse de la demande et une hausse incessante des coûts. Le retard des Xeon Sapphire Rapids ne doit certainement pas aider non plus. Bref, Q3 2022 reste une claque pour Intel, mais moins sévère que la précédente.

La suite ? Intel pense que le cycle de déclin va se poursuivre et l'entreprise se prépare à encaisser la récession économique attendue par beaucoup, estimant toutefois aussi avoir déjà surmonté le pire de ses trimestres d'un aspect rentabilité. Intel a calculé qu'il pourra boucler l'année fiscale 2022 avec un résultat compris entre 63 et 64 milliards de $, soit encore 2 à 4 milliards de moins que la dernière prévision, mais ceci toujours avec du bénéfice. Le déclin annuel attendu est de 28 % pour le dernier trimestre de 2022. Pat Gelsinger a prévenu que toutes les difficultés sont encore loin d'avoir été surmontées et que le serrage de ceinture va s'intensifier.

Dans l'idée d'économiser 3 milliards de $ en 2023 et encore plus d'ici 2025, l'entreprise a clairement fait savoir que d'importantes réductions des couts sont en chemin, y compris des licenciements (au passage, rien de spécifique n'a encore été annoncé à ce sujet, si ce n'est qu'Intel a préparé une enveloppe de 664 millions de dollars pour la restructuration à venir). En parallèle, le fondeur va continuer à construire ses fabs, mais ne les équipera désormais qu'en fonction de la demande afin de réduise son CAPEX. Enfin, Intel se dit aussi être absolument ouvert à toute proposition de fusion, d'acquisition ou de cession qui lui serait profitable et lui permettrait de se concentrer encore davantage sur les activités à forte rentabilité.

Pour anecdote pour finir, l'introduction en bourse de Mobileye a été bouclée il y a peu, ce qui veut dire que la division n'est plus à 100 % entre les mains du fondeur. Celui-ci en possède toutefois toujours la majorité des parts. (Source : Intel, Anandtech)