Complétons les chiffres de Jon Peddie Research de l'autre jour pour l'ensemble marché du GPU avec un tableau et un joli graphique très complet compilé par 3DCenter.org avec les derniers chiffres de la firme d'analyse pour le segment de la carte graphique dédiée en particulier ! De quoi pouvoir mieux départager AMD et NVIDA, mais maintenant aussi Intel, et savoir plus ou moins exactement ce qui a été livré, par qui et pour combien ! Sans plus attendre, voici le tableau en question :

Carte graphiques AiB Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 AMD 20 % 21 % 22,8 % 24 % 20 % NVIDIA 80 % 79 % 77,2 % 75 % 79,6 % Intel - - - ~1 % ~1 % Quantité de GPU (en million) 11,47 12,72 13,19 13,38 10,4 Comparaison AMD/NVIDIA 2,3 / 9,2 2,7 / 10,0 3,0 / 10,2 3,2 / 10,1 2,1 / 8,2 Total des ventes (en milliard) 11,8 13.7 12.4 8.6 5.5 Prix moyen approximatif 1029 $ 1077 $ 940 $ 642 $ 529 $

Que dire pour commencer, si ce n'est que le contraste entre Q2 2021 et Q2 2022 est plutôt fantastique, preuve que l'évolution est bien au-delà du simple effet de saisonnalité classique que l'on tend à généralement à observer sur cette période. À la vue de ces chiffres, difficile de ne pas y voir la grande chute tant citée, mais d'aucuns (les consommateurs en particulier) préfèreront certainement plutôt parler d'un retour à la normale, que le prix moyen de vente reflète d'ailleurs effectivement très bien. Certes, les prix ont baissé plus vite dans certaines régions que d'autres. En Europe, dans certains pays, dont la France, la baisse a beaucoup plus de mal à se matérialiser, hélas.

En tout cas, on voit bien que la valeur du marché a littéralement été coupée en deux en moins d'un an. Grâce à ces chiffres, on comprend également mieux pourquoi AMD et NVIDIA (surtout NVIDIA) se sont ainsi retrouvés avec d'importants stocks de cartes graphiques sur les bras. Visiblement, aucun d'entre eux n'avait anticipé un dévissage aussi fulgurant, alors qu'ils avaient aussi tous entrepris d'augmenter la production les mois précédents pour accompagner la forte demande, ce qui n'est pas une décision pouvant être renversée en un claquement de doigts.

Enfin, sur fond d'une domination toujours aussi outrageuse de NVIDA, on notera l'apparition d'Intel au classement, youpi pour eux ! Attention, il semble assez clair que le chiffre a été généreusement arrondi vers le haut par Jon Peddie Research, surtout pour le dernier trimestre. Néanmoins, bien que le pourcentage soit ridicule, on peut en déduire qu'Intel a tout de même réussi à imposer refourguer brader vendre par tous les moyens de l'A380 en Chine et aux USA, où elle avait été commercialisée en premier (entre-temps, elle a aussi trouvé son chemin vers l'Europe, par exemple dans ce Nitro N50-640 d'Acer). On n'ira certainementrpas jusqu'à parler de réussite, mais c'est assurément un début. À voir maintenant si les A750 et A770 - a priori imminentes - arriveront encore à faire grimper ce chiffre pour 2022.

Pour finir, voici le joli graphique de 3DCenter.org retraçant l'évolution du marché de la carte graphique dédiée depuis 2002, fraichement mis à jour avec les derniers chiffres de JPR.