JPR nous apporte un peu plus d'informations chiffrées sur l'évolution des ventes de cartes graphiques - intégrées et dédiées - lors du dernier trimestre et qui nous permettra assurément de faire le lien avec les derniers (mauvais) résultats de NVIDIA, sans toutefois omettre que c'est le marché du PC dans son ensemble qui subit un ralentissement pour diverses raisons (saisonnières, économiques, géopolitiques, etc.), Intel aussi en a déjà subit les conséquences, à l'inverse toutefois d'AMD, qui s'en est sorti avec les honneurs.

Commençons par les parts de marché. De ce côté-là, quelques petits changements depuis le dernier trimestre, des gains pour AMD et Intel, qui se sont donc faits aux dépens de NVIDIA, à nouveau numéro 3 du classement. Mais attention, on rappelle que ces chiffres prennent en compte les GPU intégrés (APU, IGP) et dédiés. On notera aussi les gains relativement significatifs d'AMD depuis Q1 2021.

Pour ce qui est des volumes, il faut d'abord savoir que les livraisons de CPU de PC ont baissé de 7 % depuis le dernier trimestre et de 33,7 % depuis Q2 2021. C'est dans ce contexte que les livraisons de GPU ont ainsi chuté de 14,9 % depuis le premier trimestre de 2022. En revanche, AMD est l'entreprise qui a le moins perdu sur ce laps de temps, avec un déclin de 7,6 % « seulement », suivi d'Intel avec - 9,8 %, puis de NVIDIA avec une baisse effarante - mais compréhensible - de 25,7 % !

Enfin, JPR fait aussi remarquer que les ventes de cartes graphiques dédiées ont atteint leur plus bas niveau depuis Q2 2020, avec 10,37 millions d'unités livrées pendant le trimestre, soit un déclin trimestriel de pas moins de 22,6 %... Compte tenu du contexte actuel, il est difficile selon JPR de faire des prédictions pour la suite. L'avenir nous dira si les nouvelles générations auront réussi à avoir un effet positif sur ce marché au beau milieu d'une période de tourmente mondiale, dont la fin ne semble pas encore être à l'horizon. Joyeux, n'est-ce pas ? (Source)