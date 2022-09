Hier, Rockstar a publié une rustine pour son jeu Red Dead Redemption 2, sorti il y a presque 3 ans sur PC. Son succès, comme l'autre série mythique GTA, ne se dément pas, et le titre continue d'évoluer. Avec son dernier patch, on a cependant droit à des améliorations générales, dont deux qui sont importantes. Si le titre accueillait déjà le DLSS, voici l'arrivée officielle du FSR 2. Il était possible de le mettre par un bidouillage de certains fichiers système supplantant le DLSS, mais le résultat n'était pas satisfaisant, surtout au niveau du ghosting. Avec le jeu qui passe en version 1491.16, la firme achève ce travail, et l'améliore sur ce thème précis du ghosting, infiniment moins marqué à présent sur ce titre. Second détail, le TAA subit lui aussi une hausse de qualité.

Nous avons vous savoir ce qu'il apportait dans ce titre, en prenant une RX 6700 Pulse de chez Sapphire, non XT, pour laquelle nous préparons un Comptoiroscope inédit pour ce type de produit, et dont on attend vos retours et axes d'améliorations lorsque la publication interviendra sous peu. Sur une config à base d'un vieux Broadwell-E 6950X poussé à 4.2 GHz sur tous les coeurs, voilà le résultat :

Les gains sont là, surtout pour une carte dont le domaine de prédilection se situe surtout en 1440p. Pour rester cohérent avec le segment, nous avons mis le FSR 2 sur Équilibré, les gains sur Qualité étaient trop faibles pour apporter vraiment quelque chose. Sur RX 6900 XT, nous aurions mis Qualité sans hésiter, cette dernière ayant assez d'unités de calcul pour bosser dans ce mode qualitatif. Si vous lancez le jeu, il fera sa mise à jour seul comme un grand. Voilà qui va aider des tas de machines à base de Radeon, mais qui pouvaient par moment tirer la langue, voici une petite bouffée d'oxygène bienvenue.