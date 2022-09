La pleine conscience et vivre dans l'instant présent n'est clairement pas facile pour tout le monde, les Ryzen 7000 - fraichement annoncés - n'ont même pas encore débuté leur carrière commerciale et son encore à un mois de pouvoir le faire que les plus impatients s'interrogent déjà sur les futurs Ryzen avec 3D V-Cache, supposément les Ryzen 7000X3D. AMD n'avait pas vraiment abordé le sujet lors de sa conférence « Together We Advance_PC » l'autre jour, mais avait déjà confirmé à plusieurs reprises que la technologie reste au programme.

Par ailleurs, certains semblent aussi n'avoir découvert que l'autre jour la dernière roadmap en date du constructeur mettant en évidence un die shrink et du 3D V-Cache pour la nouvelle génération, et ont ainsi oublié que cette information n'est pas nouvelle, puisqu'elle avait déjà été partagée en juin lors du Financial Day de l'entreprise. Les seules différences entre les deux publications, c'est que le thème noir/gris sobre des investisseurs/financiers a été remplacé par le plus éclatant mélange noir/rouge des gamers, et AMD a ajouté le « 3D » manquant devant « V-Cache », et c'est tout. Bon, au moins, on est assez certains de ce qui nous attend. Mais c'est pour alors quand ?

Il avait déjà été question - vaguement - par le passé d'un lancement avant la fin de 2022 et voilà que Greymon - dont il ne faut pas non plus systématiquement prendre toutes les tribulations pour argent comptant, comme lui-même l'a déjà fait remarqué, le monsieur a aussi tendance à s'amuser un peu - vient suggérer un lancement des V95, V9 et V8 - des identifiants qui feraient apparemment référence aux 7950X3D, 7900X3D et 7800X3D - fixé au CES 2023, qui se tiendra du 5 à 8 janvier 2023... Qu'il y ait plus d'un seul modèle avec 3D V-Cache au programme ne surprendra pas, le 5800X3D était avant tout une première expérimentation hors labo de cette technologie pour le grand public. La recette ayant convaincu, on verrait mal AMD ne pas exploiter davantage le filon.

En revanche, une présentation supposément aussi peu de temps après la première vague de Ryzen 7000 a de quoi interroger et surprendre. Certes, AMD pourrait évidemment avoir ses raisons... Au fond, il y a fort à parier que la carte Ryzen 7000X3D sera jouée avant tout en fonction des performances des Core 13000 Raptor Lake, particulièrement en jeu, domaine où le 3D V-Cache a montré son intérêt en ce qui nous concerne. Allez savoir, AMD pourrait en fin de compte opter pour reproduire le même schéma qu'avec le 5800X3D, à savoir une présentation au CES et un lancement commercial 3/4 mois plus tard. Auquel Intel répondra avec un i9-13900KS ?Tout est possible avec un peu d'imagination... (Source)