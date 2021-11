Des AIO pour des cartes graphiques, ce n'est pas nouveau. Par contre avec les TGP/TDP des flagships des gammes Ampere et RDNA 2, les constructeurs ont dû passer au stade supérieur, à savoir coller un radiateur de 360 mm pour calmer les chaudasses en transistors. C'est ainsi que viennent d'être annoncés les Eiswolf 2, deux AIO ayant un radiateur entièrement cuivre NexXxoX ST30, et 3 moulins Aurora Rise de 120 mm (2500 TPM, 3.17 mm H2O, 120 mètres cube d'air par heure), ainsi qu'une pompe DC-LT2 dont nous vous parlions il y a quelques jours. Le waterblock, spécifique des cartes concernées par la compatibilité, se charge du GPU, des modules de VRAM, et y ajoute une pointe de LED aRGB qui donne un look sympa du fait de l'emploi d'un top acétal plus ou moins épais.

Le premier est destiné aux RTX 3080 et 3080 Ti Founders Edition, avec backplate fournie, et son MSRP est de 244.09 € avec disponibilité immédiate. Le second est fait pour les RX 6800 et RX 6800 XT MSi Gaming Trio X, là aussi la backplate est livrée. Pour ce dernier, il faut compter 244.09 € également. Au final, ce sont deux engins utilisant du bon matos qui est également vendu au détail, vous le trouverez sur chaque fiche produit, et pas un AIO au rabais basé sur un vieil Asetek asthmatique. Mais comme tout, ce qui est fait avec amour a un prix, en supposant que vous ayez aussi la place dans le PC !