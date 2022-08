Et voilà, les résultats définitifs pour Q2 2022, aka Q2 FY23 pour NVIDIA, ont été annoncés par le fabricant ! Il n'y a pour ainsi dire pas grand-chose à en redire, nous avions déjà couvert le sujet début août, lorsque NVIDIA avait pris les devants pour annoncer la couleur du choc à venir. Trimestriellement, 3 des 5 segments du constructeur ont affiché une croissance négative, le minage gaming en tête. Heureusement, les deux autres, à savoir le data center et l'automobile, ont un peu sauvé les meubles. Le segment auto a d'ailleurs signé un exploit en affichant le meilleur gain, une première pour elle !

Pour autant, le bénéfice net n'est pas dégueu, mais comme beaucoup d'autres constructeurs, le Caméléon avait été habitué à bien mieux depuis le début de la pandémie et surtout en parallèle la reprise du minage. En ce qui le concerne, NVIDIA préfère blâmer ces mauvais résultats principalement sur le déclin de la demande lié à la faiblesse du marché mondial. Sans surprise, le fabricant a survolé le sujet sensible du minage, mais s'est tout de même bien gardé de l'éviter complètement et a assuré ses arrières d'un point de vue légal avec les propos suivants :

As noted last quarter, we had expected cryptocurrency mining to make a diminishing contribution to Gaming demand. We are unable to accurately quantify the extent to which reduced cryptocurrency mining contributed to the decline in Gaming demand. - NVIDIA, à propos du minage.

Les perspectives pour le trimestre en cours n'ont pas dû enchanter les investisseurs non plus. Alors que NVIDIA prévoyait initialement un résultat de 6,9 milliards pour Q3, ce chiffre est désormais tombé à 5,9 et il sera normalement marqué par un nouveau déclin pour la division gaming et visualisation pro, mais qui serait toutefois compensé par l'automobile et le data center. On notera tout de même que la marge brute du fabricant repasserait au-delà des 60 %...

Enfin, afin d'insuffler un peu d'espoir et de positivité, Jensen Huang a à plusieurs reprises insisté sur les lancements à venir, en confirmant notamment que des informations sur de nouvelles technologies RTX et de nouveaux produits seront partagées lors du GTC, pour l'IA et le métavers, mais aussi pour la 3D en jeu vidéo. Si l'on ne s'attend pas forcément à une annonce officielle des RTX 40 ce jour-là, notamment compte tenu du fait que le sujet principal du keynote de Jensen du 20 septembre sera la « stratégie IA », on peut au moins espérer y découvrir les premiers détails officiels sur la génération Ada Lovelace.