Si vous avez suivi nos billets hebdomadaires sur les ventes et revenus liés au jeu vidéo, vous aurez noté cette semaine qu'Elden Ring apporte un max de blé à Steam, plateforme de distribution du jeu, et donc à son pôpa. Du côté des ventes du S.E.L.L, Elden Ring a tout raflé la semaine de son lancement, et continue de truster les premières places sur PC et XBox, glissant en 3è position sur les PS4 et PS5. Donc on peut le voir comme un gros succès pour le premier jeu de Dark Fantasy, "Soul Like" en monde ouvert de From Software, qui a initié le genre. Mais on se demande ce qu'il en est du côté du papa justement.

Après lui avoir coûté du blé pour le développement, on peut dire que le studio est rentré dans ses frais, et largement, son éditeur Namco Bandai également. Au Japon, le titre s'est vendu à 1 million d'exemplaires, et dans le monde, toutes plateformes confondues, ce sont 12 millions de copies qui ont été vendues. On peut donc imaginer que les développeurs continueront à adapter à leur sauce les romans de George R.R. Martin, quand on voit le succès du titre, pourtant élitiste, car la mort frappe souvent et le gameplay est exigent, on se dit qu'il y a quelque chose à faire.

La réponse est oui, techniquement, le jeu pourrait déchirer plus avec un moteur plus contemporain, et la limite des 60 ips devrait être guillotinée, en tout cas sur PC où les écrans permettent plus de choses qu'une TV. Mais bien joué, car pour une fois, ce n'est pas un jeu casu archi assisté qui remporte la palme ! Et qui est accrocheur tout en étant difficile.