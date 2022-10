Elden Ring, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Ce Dark Soul en monde ouvert a conquis de nombreux joueurs, malgré la difficulté de maniabilité pour une grande partie des gadjos ! En gros, quand vous vous fritez avec des ennemis, il ne faut surtout pas se louper dans le tempo, car ce sera dur d'enchainer deux coups à la vitesse de la lumière, vitesse infiniment inférieure à cette de Pascal quand la bagatelle se présente en string, m'voyez ! From Software est assez doué pour le bestiaire et l'ambiance, moins pour la réalisation. Et comme quasiment presque tous les jeux déjà parus, le travail sur les textures est pas au niveau, sans être mauvais quand même, mais meilleur que la majorité des jeux.

C'est là que les moddeurs se pointent. Il y en a un qui offre une reprise de toutes les textures, pour la modique somme de 25 Go séparés en 4 fichiers. C'est du gros travail, gratuit même si vous pouvez toujours aider avec ko-fi pour rétribuer et encourager ce genre d'initiative, mais chapeau pour cet altruisme. Il a mis en ligne le mode opératoire pour installer ce méga pack de textures, ce n'est pas compliqué du tout, même pour un sous-doué comme votre serviteur, mais ça donne un joli coup de balai au jeu. À essayer d'urgence !