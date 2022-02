Vous allez vous dire que nous racontons n'importe quoi, puisqu'Elden Ring n'est pas un jeu de capé. En fait c'est capé qu'il faut lire, donc un jeu bloqué dans son framerate. C'est fréquent avec les titres de From Software, et le titre ne vous permettra pas de taper plus de 60 images par seconde. Certes le genre se prête bien à ce type de manoeuvre, mais sur PC, c'est encore dingue de voir ça, surtout de la part d'un gros studio. Rassurez-vous, un mod offline existe déjà pour faire sauter cette limite, mais mince, quoi !

Le monde ouvert type Dark Soul, évoluant dans un univers de Dark Fantasy, est animé par le moteur Phyre Engine, et sous DX12. Gamegpu a fait le test, et comme le titre est bloqué à 60 ips, l'analyse sera différente. Le but sera de voir qui lâche les 60 au fur et à mesure qu'on monte dans les définitions. En Full HD, tout le panel est au taquet, sauf la RX Vega 56 qui est à 58. En passant au QHD, se rajoutent les GTX 1080, 1070 et RX Vega 64, le tout étant entre 47 et 58 ips. En montant en UHD, seules les RX 6900 XT, 6800 XT, 3080 et 3080 Ti tiennent la cadence des 60 ips, tout le reste lâche prise, avec en queue de peloton la RX Vega 56 précédée d'une ips par la GTX 1070.

Au final ça tourne bien quand même, mais c'est l'univers qui prime plus que la qualité des graphismes, qui, sans être exceptionnels, sont de bonne facture.