Il est l'or, monseignor, l'or de compter les pièces, et pour ça eh bien on peut déjà commencer avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). On y constate qu'Elden Ring est toujours sur le podium, deux fois, et que Dying Light 2 tient bon la barre malgré une sortie le mois dernier (déjà) et l'engouement général pour Elden Ring qui laisse peu de place pour s'exprimer. Notons également un Steam Deck en forme, tout comme le kit VR Valve Index, donc des produits hardware qui se glissent comme ça au sein du soft.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 10

Semaine 09 Semaine 08 1 Elden Ring Elden Ring Elden Ring 2 Steam Deck Risk of Rain 2: Survivors of the Void Elden Ring 3 Elden Ring Elden Ring ELDEN RING Deluxe Edition 4 Core Keeper Dying Light 2 Stay Human Destiny 2 : La Reine Sorcière 5 Risk of Rain 2: Survivors of the Void Dread Hunger Elden Ring 6 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit Destiny 2 : La Reine Sorcière 7 Red Dead Redemption 2 Risk of Rain 2 Steam Deck 8 Dread Hunger Lost Ark Vanquisher Starter Pack Dying Light 2 Stay Human 9 Dying Light 2 Stay Human Destiny 2 : La Reine Sorcière Total War: WARHAMMER III 10 WWE 2K22 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition Cyberpunk 2077

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), la vie suit son cours. On va sans doute se répéter mais le fait de voir Elden Ring inonder le marché nous laisse à penser qu'il est bel et bien un candidat potentiel au titre de jeu de l'année, le fameux GOTY. Certains joueurs n'ont d'ailleurs pas hésité à déjà le qualifier en tant que tel, ne laissant aucune chance aux titres supposés sortir dans les... dix prochains mois. À côté de ça, le mastodonte Gran Turismo s'installe sur les consoles Sony, mais c'était à prévoir, une exclusivité de ce type aura toujours du succès, comme le riz là.