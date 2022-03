Le Scope de la gamme ROG Strix est un clavier dédié aux joueurs (et que nous avions testé dans sa version RX avec des interrupteurs optiques maison), un modèle plus raisonnable et moins flamboyant que l'aient été les ROG Strix Flare ou ROG Strix Claymore par le passé. Cette série doit réussir à ASUS, puisque le constructeur étoffe aujourd'hui la gamme avec 2 nouvelles variantes ! Le ROG Strix Scope devient ainsi sans-fil, Deluxe et sera maintenant aussi disponible en version TKL. Vous aurez d'un côté le ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe et de l'autre le ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe. Les deux pourront fonctionner au choix en filaire classique, en mode RF 2,4 GHz ou en Bluetooth 5.2 avec une autonomie maximale de 60h pour le modèle mécanique NX et 76h pour le modèle RX optique.

Visuellement et physiquement, le style de l'ensemble est pratiquement inchangé, les nouveaux claviers sont identiques à 99 % au ROG Strix Scope RX que nous avions testé, à la différence bien sûr du modèle TKL (80 %) qui est amputé de son pavé numérique. La notion de « Deluxe » fait ici probablement référence à l'inclusion d'un nouveau repose-poignet magnétique assez large en mousse à mémoire de forme, mais aussi à l'usage de capuchons en PBT (selon la région, précise toutefois ASUS) au lieu d'ABS double-shot et à l'insertion d'une couche d'amortissement en mousse à l'intérieur du clavier (une « nouveauté » que nous avions découverte pour la première fois avec l'Everest de Mountain et qui tend visiblement à se démocratiser, elle a depuis aussi été adoptée par Razer) ! En somme, des améliorations assez sympathiques par rapport au modèle original.

Le ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe laissera le choix entre les interrupteurs optiques mécaniques ROG RX RED ou ROG RX BLUE d'ASUS. Ceux-ci sont certifiés pour 100 millions d’activations, ce qui est en phase avec le reste de l'industrie. À l'inverse, le ROG Strix Scope NX Wirless Deluxe n'est que mécanique et proposera les switchs mécaniques ASUS ROG NX RED, ROG NX BROWN et ROG NX BLUE. Mémoire embarquée, anti-ghosting, n-key rollover et macros (les touches sont toutes programmables) sont évidemment de la partie, pour l'un comme pour l'autre. Par contre, point de taux d'interrogation de 2000, 4000 ou même 8000 Hz comme on a déjà pu le voir ailleurs, les nouveaux claviers d'ASUS se contentent d'un temps de réponse traditionnel et parfaitement suffisant de 1 ms.

Le fabricant n'a pas encore annoncé de prix, on pourrait toutefois assez facilement imaginer des tarifs relativement élevés étant donné notamment la nature sans-fil et « deluxe » des nouveaux modèles. Le ROG Strix Scope RX se négocie aujourd'hui en moyenne pour 140 €. La disponibilité est prévue pour mai 2022.