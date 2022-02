Vous en avez peut-être déjà entendu parler, les choses n'iraient apparemment pas très bien en ce moment pour la division fonderie de Samsung. Il y a déjà de quoi peindre un tableau pas bien foufou et ce ne serait pas encore terminé !

The Elec nous murmure aujourd'hui dans nos oreilles virtuelles que Qualcomm souhaiterait finalement également retourner chez TSMC pour la production en exclusivité de toutes ses futures puces en 3 nm, tout simplement à cause des faits évoqués ci-dessus et pour s'épargner de telles difficultés à l'avenir, bien qu'il fût question au départ d'une hésitation entre le N3E de TSMC et le 3 nm de Samsung. Cela concernerait donc la succession du Snapdragon 8 Gen 1 et du présumé Snapdragon 8 Gen 2, le premier doit être en 4 nm, le second - qui n'est toutefois encore rien de plus qu'une rumeur à ce stade - pourrait toujours l'être aussi conformément aux prédictions, notamment celles de JP Morgan. En somme, pour une génération de SoC qui n'arriverait pas avant l'année prochaine au plus tôt. Naturellement, rien de tout cela n'est encore officiel, Qualcomm n'a rien annoncé pour l'instant.

Forcément, la nouvelle a un peu de quoi surprendre, alors qu'on nous disait avant-hier que TSMC bataillait lui aussi avec des rendements moins bons que prévu pour son N3 et que cela pouvait potentiellement porter préjudice à certains de ses gros clients pour la fabrication de certaines de leurs puces, notamment chez Apple et Intel. Néanmoins, il fait bon de rappeler que tous les semiconducteurs ne se fabriquent pas de la même manière, les contraintes, la complexité et les besoins ne sont jamais identiques, et TSMC propose depuis toujours plusieurs optimisations/sous-variants de ses nodes adaptés aux différentes exigences de sa très nombreuse clientèle. Qualcomm a sans doute aussi foi en TSMC et est probablement bien plus confiant en sa capacité à surmonter les obstacles d'ici là.

En tout cas, cela voudra dire que Samsung Foundry aura perdu en peu de temps deux des plus gros clients fabless de l'industrie et donc deux sources majeures de revenus... Voilà qui risque de piquer ! Notons que Qualcomm aurait toutefois décidé de rester chez Samsung pour la production de puces RF en 7 nm. Maigre consolation, mais mieux que rien ? (Source)