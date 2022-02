Cyberpunk 2077 est passé en version 1.5, cette dernière a apporté pas mal de nouveautés. C'est une rustine dite "next gen" pour console, mais elle l'est bien moins pour le PC qui était déjà bien fourni. On compte sur un nouvel effet ajouté à la palette Ray Tracing (ombres locales), des améliorations sur les véhicules, la conduite et le trafic, Cyberware, les combats, le hacking, les NPC, les armes, des quêtes, l'interface de jeu, des interactions sur l'eau, et enfin (surtout), l'ajout du FidelityFX Super Resolution, qui est en revanche associé systématiquement avec le filtre sharp de netteté, ce dernier étant obligatoirement activé sans possibilité de le désactiver avec FSR. Notez qu'enfin un benchmark quasiment reproductible à l'identique est présent.

Et pourtant, malgré le changelog réellement impressionnant, beaucoup ont eu des soucis, et n'ont pu lancer le jeu. Ils se sont retrouvés face à un message d'erreur, avec leurs yeux pour pleurer. Après introspection, il se trouve que c'est principalement le service Nahimic qui est responsable de ces plantages au lancement de la version 1.5, il est installé automatiquement via des solutions Audio type A-Volute ou Sonic. Un hotfix 1.5 vient d'être mis en ligne, mais il ne résout pas ce souci, le détail de son apport n'est pas développé sur le site GOG. Vous pourriez arguer que ces logiciels sont parfaitement dispensables, mais ils permettent quand même de régler finement les caractéristiques sonores, ce qui n'est pas sans intérêt si vous écoutez la musique sur votre PC. Théoriquement, le souci ne devrait plus trainer, enfin on l'espère. En attendant, désactivez le service Nahimic via le gestionnaire de services pour régler ces soucis de lancement du jeu !