Il y a quelques jours, Microsoft s'est fait son gros cadeau de Noël en se payant Activision Blizzard, juste un mastodonte avec des licences de partout et très rentables. On compte dedans les World of Warcraft, les Call of Duty, les Diablo, Overwatch, et d'autres encore. Sony, inquiet quant à la validité de son accord avec Activision Blizzard portant sur les jeux multiplateformes, a réalisé ce jour un gros coup également.

Pas de la même envergure que celui réalisé par la Raymonde, qui porte sur des jeux actifs, mais pas mal non plus. Pour 3,6 milliards de dollars, c'est Bungie qui glisse sous pavillon SIE, acronyme de Sony Interactive Entertainment. Mais sans le dire, le développeur/éditeur pourrait donc prioriser clairement - il préfère parler de sa communauté - largement les productions à destination de Sony, mais ce dernier a-t-il les moyens de se couper de la totalité de la communauté des joueurs, où qu'ils jouent ? C'est un pari sur l'avenir.

Le papa de Halo, ou l'éditeur de Destiny en tout cas semble ravi, ses projets devraient prendre plus de force et d'ampleur avec ce rachat, quand l'oseille coule à flots, c'est de suite plus stimulant. Et il faudra être stimulé, puisque Halo ne lui appartient plus, et qu'il y a tout à faire, créer de nouvelles licences, de nouveaux jeux. Mais bien joué Sony !