Le sÃ©isme Ã  TaÃ¯wan a mis Ã  lâ€™arrÃªt plusieurs usines de fabrication de TSMC

Il y a quelques heures, Taïwan a subi un tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter selon l'Agence météorologique taïwanaise. C’est le séisme le plus important mesuré sur l'île depuis celui qui s’est produit en 1999. À ce stade, le bilan humain est de neuf morts et d’environ huit cent blessés. Forcément, c’est un évènement susceptible d’avoir des répercussions sur l’approvisionnement des composants des appareils électroniques : Taïwan abrite les usines de bon nombre de géants du secteur, au premier rang desquels TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Les informations sont cependant assez rassurantes.

Immeuble effondré à Hua Lien © France Television

Le tremblement de terre a eu lieu ce mercredi 3 avril à 7h58 du matin heure local ; une réplique d’une magnitude de 6,5 a été enregistrée 13 minutes plus tard. C’est le plus puissant séisme ressenti dans la région depuis 1999 (séisme de 7,5 à l’époque).

Le journal Bloomberg rapporte que TSMC a évacué ses usines « par mesure de précaution ». L’état de toutes les lignes de production reste incertain, mais selon l’Asia Tech Wire, le géant des puces a déclaré qu'il estimait à seulement 6 heures l'interruption de la production. De fait, les fonderies de TSMC sont installées à l’ouest de l’île. Or, le tremblement de terre s’est produit au large de la côte est ; il a donc surtout affecté cette façade. Le message posté sur le réseau social X suggère « un impact d'environ 60 millions de dollars sur les prévisions de bénéfices de TSMC pour le deuxième trimestre ».

#TSMC said Wednesday morning that, judging by the current situation, the strong earthquake in #Taiwan is expected to disrupt the operation of some of its factories for less than six hours, which will have an impact on TSMC's second-quarter earnings forecast of about $60 million.