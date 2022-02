Alors que le groupe Meta — anciennement Facebook — signe un sacré succès avec son casque Oculus Reparo Quest 2 et ses quasi 40 % d’adoption par les amateurs de VR, voilà que les petites mains d’iFixit se sont posées sur l’un des modèles en circulation. Fidèles à leurs habitudes, nos confrères se sont attelés à démonter la bête, cette fois-ci dans un format vidéo : de quoi satisfaire un peu plus les amateurs de tutoriaux !

À l’intérieur : point de surprise : tout le petit monde est bien là, des lentilles fresnel à la batterie de 14,3 Wh, en passant par la dalle, désormais 120 Hz. Si le bousin est globalement bien pensé, la gestion de l’écartement interpupille ressort comme un point faible, sacrifice nécessaire afin de passer sous la barre de 300 $. Cependant (et contrairement à certains autres périphériques orientés wearable où bon nombre de composants se retrouvent soudés et/ou collés), la capacité de réparation n’est pas aux fraises, notamment par l’utilisation d’adhésif étirable permettant un remplacement facilité de l’écran.

En dépit d’un classement « difficile » — sur tutoriel réalisé collaborativement par les internautes utilisateurs d’iFixit, non par l’équipe rédactionnelle — le Quest s’en sort finalement bien du point de vue de la séparabilité. En effet, la difficulté provient principalement de l’agencement compact du bousin et des nombreuses vis, ce qui permet d’accéder séparément au radiateur, antennes, batteries, haut-parleurs et à la carte mère. De quoi permettre de remplacer indépendamment tout ce beau monde : pas si mal vu l’encombrement restreint du bousin ! Notez — mais ce n’est guère surprenant — que la mobale intègre tous ses composants de manière définitive : impossible donc d’augmenter son stockage à moindre coût, ou de mettre à jour sa RAM... Dommage, mais il eut été difficile de faire autrement. Ainsi, sans être un sans-faute, l’Oculus Quest 2 sort l’honneur sauf de sa petite séance de Dr Maboule : pourvu que cela dure sur les modèles ultérieurs !