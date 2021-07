Pendant que la pénurie des cartes graphiques commence à se stabiliser, plus que leurs prix d'ailleurs, les machines à rumeurs continuent de jouer les stars sur Twitter, puisqu'en quelques jours de nombreux ragots sont tombés sur les prochains GPU de chez NVIDIA et AMD. Si chez les verts, il semble difficile de savoir encore vers quelle architecture l'entreprise va s'orienter, chez les rouges tout à l'air bien fixé à en croire les lanceurs de fuites habituels. Car la firme de Lisa Su chercherait à proposer ses innovations maison, ce qui risque d'apporter un peu plus de nouveautés dans ce secteur, surtout au niveau des optimisations matérielles.

Au menu du jour, ce sera des ragots sur le top qui serait proposé pour la prochaine génération RDNA3, avec le fameux Navi 31 qui est supposé sortir au format MCM, autrement dit en plusieurs dies. De ce fait, le nombre de Stream Processors exploserait, passant de 5120 sur le Navi 21 actuel à 15360 sur la prochaine version du haut de gamme rouge, soit le triple. Un exploit qui pourrait effectivement être rendu possible grâce à une construction en plusieurs dies beaucoup plus facile et économe que de faire de très grosses galettes de silicium, et appuyé par un passage au 5 nm sur cette prochaine génération. D'ailleurs, les unités ne seraient plus regroupées en CU - Compute Unit - mais en WGP - Workgroup Processor - sans que pour autant nous ayons des explications sur ce que cela impliquerait, à part que les rumeurs donnent un nombre de 240 WGP pour Navi 31 contre 90 CU pour Navi 21.

Les rumeurs ne s'arrêtent pas là pour autant, puisque ce type de construction implique d'autres changements dans la manière de fonctionner. En effet, il serait possible que le bus mémoire ne dépasse pas les 256 bits, ce qui semble un peu étonnant pour des GPU haut de gamme, même avec de la GDDR6X. L'idée serait en fait que l'interconnect - qui ne serait pas de l'Infinity Eye cette fois-ci - soit de plus grande taille, en passant de 192 à 256 - voire 512 selon les rumeurs - Mo, ce qui permet de garder la VRAM plus pour la gestion des textures et des données assez volumineuses, tandis que celles sensibles seraient gérées directement dans ce cache. Il n'est pas impossible d'ailleurs que celui-ci soit probablement issu des recherches sur le 3D V-cache, histoire d'améliorer grandement sa réactivité. De quoi commencer à faire monter la moutarde, bien que RDNA 3 ne soit pas attendu avant un an minimum. (source : forum Beyond3D via Videocardz)