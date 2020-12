Après Lisa Su qui l'avait fait il y a quelques jours, Nvidia vient de lui emboiter le pas. Mais qu'ont-ils fait ? N'imaginez pas que les couz Lisa et Jensen ont fait... Oh, mon dieu, nous avons l'image en tête et c'est quand même pas possible de l'imaginer une seule seconde... dégoutant... boire une bière dans un bar ouvert ! En fait, le 12 janvier prochain, AMD et Nvidia feront donc leur show dématérialisé du CES, afin de présenter sûrement d'autres produits, alors que les dispos restent encore énigmatiquement basses sur des lignes de productions qui sont censées tourner à fond.

Pour le coup, Nvidia enverra son chien de garde Jeff Fisher, l'autre couz de Sam, vous suivez ? Comme son job est de tourner autour de tout ce qui touche aux Geforce, on peut légitimement penser que les RTX 3060 ou la RTX 3080 Ti seront présentées, ou tout autre chose qui aurait un lien avec ARM par exemple. RDV le 12/01 à 18 heures chez nous !