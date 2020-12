La pandémie fait son chemin tranquillement, et elle a forcé la main pour annuler quelques salons importants pour l'IT. Le prochain qui se pointe est le CES 2021, qui se tiendra du 11 au 14 janvier, mais sous une forme inédite pour lui. Complètement dématérialisé, il sera la somme de diffusions en streaming, durant lesquelles seront faites des annonces.

AMD y participera, le 12 janvier, par l'entremise de sa tante Artémise de Lisa Su. On ne connait bien évidemment pas le programme, mais on a quand même plusieurs pistes plus que pertinentes. On pense aux Radeon de gamme inférieure, comme les RX 6700, 6600, 6500, qui déclineront RDNA 2 sous toutes les formes et tous les prix, ce qui devrait renvoyer les RX 5000 à la retraite. Sur les CPU, on pourrait voir une paire de CPU Ryzen 5000 desktop, genre 5700X, 5600, voire 5500 (il existe un Ryzen 5 3500X hexacores sans SMT), mais pas que. Les Ryzen 5000 mobiles Lucienne et Cezanne également pourraient être dévoilés, les premiers ayant des coeurs Zen 2 et un iGPU RDNA, les seconds ayant du Zen 3 mais un iGPU Vega. Voilà des idées, comme ça...