Le constructeur Silverstone annonce de nouvelles alimentations pour PC. Pour rappel, la société nous avait présenté des watercooling AIO ICEGEM, dôtés de RGB et permettant de refroidir pas mal de processeurs. La marque nous avait aussi présenté des alimentations SFX, de quoi faire contenter les amateurs de machines de machines assez compactes. Ce n'est pas tout puisque nous avions aussi eu le droit à des alimentations 120W ultra compactes, avec bloc externe, rien de tel pour avoir une machine extrêmement fine. Et voilà maintenant que Silverstone nous pond des références supplémentaires VIVA 750 et 650, de l'entrée de gamme bien équipé.

Nous avons donc devant nous des blocs en 750W et 650W, tous deux certifiés 80 Plus Gold. Comme sur la plupart des alimentations low budget, c'est du non modulaire et il faudra donc dompter la guirlande de câbles dans le boitier. Un ventilateur de 120 mm viendra assurer le refroidissement, un bouton permettra d'activer un mode semi-passif sous les 10% de charge - il sera donc presque toujours en fonctionnement. Concernant les connectiques, on retrouve les classiques ATX 24 broches, deux connecteurs 4+4 pins, quatre connecteurs GPU 6+2 pins, huit SATA, du Molex et enfin un connecteur Floppy - old school. C'est un unique rail 12V qui est utilisé sur ces nouvelles alims, celles-ci ont bien entendu les protection habituelles OCP, OPP, OVP, SCP, UVP et OTP. Comme souvent chez la société, nous auront probablement le droit à l'OEM Enhance Electronics.